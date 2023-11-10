Криптобіржа Binance, яка оголосила про вихід з РФ, припинить обслуговувати депозити у рублях

Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на заяву біржі.

Вказано, що Binance припинить підтримку фіатних депозитів у російських рублях 15 листопада 2023 року, згідно з планом сервісу щодо виходу з РФ та продажу бізнесу компанії CommEX. У користувачів буде можливість вивести свої активи до 31 січня 2024 року.

За інформацією компанії, власники рахунків у російських рублях також зможуть переказати кошти на платформу CommEX, повністю їх вивести або конвертувати в криптовалюту.