Криптобіржа Binance, яка оголосила про вихід з РФ, припинить обслуговувати депозити у рублях
Криптовалютна біржа Binance припинить обслуговувати депозити у рублях: це відбудеться у межах підготовки сервісу до виходу з російського ринку
Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС, посилаючись на заяву біржі.
Вказано, що Binance припинить підтримку фіатних депозитів у російських рублях 15 листопада 2023 року, згідно з планом сервісу щодо виходу з РФ та продажу бізнесу компанії CommEX. У користувачів буде можливість вивести свої активи до 31 січня 2024 року.
За інформацією компанії, власники рахунків у російських рублях також зможуть переказати кошти на платформу CommEX, повністю їх вивести або конвертувати в криптовалюту.
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