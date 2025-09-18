Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
У Литві викрили групу осіб, яку підозрюють у здійсненні й плануванні терактів в Європі

Марія Музиченко
18 вересня, 2025 четвер
01:00
Світ Литва прапор

У середу, 17 вересня, у Литві викрили групу осіб, що готувала теракти в країнах Європи - серед підозрюваних громадяни Росії, Литви, Латвії, України та Естонії

Зміст

Про це повідомляє Генпрокуратура Литви.

Генпрокуратура та Кримінальне бюро поліції Литви викрили організовану групу, яку підозрюють у здійсненні та плануванні серії терактів у Європі. 

Згідно з даними слідства, 19 липня 2024 року громадянин Литви А. Ш. разом із спільниками відправив з Вільнюса до кількох європейських країн чотири посилки з вибухівкою через служби "DHL" та "DPD".

Дві з чотирьох посилок були відправлені до Великої Британії авіатранспортом компанії "DHL", ще дві – доставлялися до Польщі вантажівками "DPD". У результаті три з чотирьох пристроїв здетонували.

Зазначається, що вибухові пристрої керувалися таймерами, схованими в масажних подушках, а додаткові горючі речовини були в косметичних тюбиках. Для запалювання застосували терміт — матеріал із високою температурою горіння, який використовується в промисловості та військових цілях. 

Через небезпеку терористичних актів у різних країнах у Eurojust створили спільну міжнародну слідчу групу за участю правоохоронців і спецслужб з Литви, Польщі, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Латвії, Естонії, США і Канади.

Читайте також: Литовські спецслужби заявили про причетність РФ до підпалу Ikea у Вільнюсі минулого року

У досудовому розслідуванні встановлено, що злочини організували і координували громадяни Росії, пов’язані з її військовими розвідувальними службами. Деякі координатори пов’язані з спробою підпалу торгового центру "IKEA" 9 травня 2024 року у Вільнюсі. Серед них — громадянин України Даниїл Громов, який користується даними росіянина Ярослава Михайлова, а також Томас Довган Стабачинскас з подвійним громадянством Литви і Росії.

 Для виконання завдань залучали й інших громадян Литви, Росії, Латвії, Естонії та України.

Під час слідчих дій вилучили вибухові речовини, сховані в консервних банках, та їх детонатори. Загальна вибухова потужність вилучених пристроїв за тротиловим еквівалентом перевищує 6 кг. Слідчі підозрюють, що вони могли бути призначені для майбутніх терористичних актів.

Наразі 15 підозрюваним висунуто підозри за організацію та виконання зазначених злочинів, це громадяни Російської Федерації, Литви, Латвії, Естонії та України. Трьох підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.

Фігурантам може загрожувати довічне увʼязнення.

  • 17 жовтня 2024 року Антитерористична служба Великої Британії розпочала розслідування участі російських агентів у пожежі на складі DHL у Бірмінгемі.
