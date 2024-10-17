Британія розслідує можливу причетність РФ до пожежі на складі DHL, - The Guardian
Антитерористична поліція Великої Британії почала розслідування щодо причетності російських шпигунів до пожежі на складі DHL у Бірмінгемі
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що пожежа сталося 22 липня на складі, який обробляє посилки для доставки, у передмісті Мінворт.
Там стверджують, що небезпечна посилка прибула на склад DHL повітряним шляхом. При цьому залишається невідомим, прибуття було вантажним чи пасажирським літаком, а також куди вона призначалася.
"У понеділок, 22 липня, на місці спалахнув пакет. На той момент його ліквідували співробітники та місцева пожежна бригада, і не надходило жодних повідомлень про будь-які травми чи завдані значні збитки", - заявив представник столичної поліції з боротьби з тероризмом.
Британські слідчі припускають, що запальний пристрій є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни проводили по всій Європі цього року.
Глава британської розвідки звинуватив Росію в участі в "небезпечних діях, які проводяться з дедалі більшою безрозсудністю". Він стверджував, що ця змова була контрпродуктивною для Кремля, оскільки вона "спонукала до посилення оперативної координації з партнерами в Європі та за її межами".
- У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію "Пропаганда і свобода інформації в Європі" з поправками від України, засудивши використання Росією пропаганди для підриву демократії.
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