Британія розслідує можливу причетність РФ до пожежі на складі DHL, - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що пожежа сталося 22 липня на складі, який обробляє посилки для доставки, у передмісті Мінворт.

Там стверджують, що небезпечна посилка прибула на склад DHL повітряним шляхом. При цьому залишається невідомим, прибуття було вантажним чи пасажирським літаком, а також куди вона призначалася.

"У понеділок, 22 липня, на місці спалахнув пакет. На той момент його ліквідували співробітники та місцева пожежна бригада, і не надходило жодних повідомлень про будь-які травми чи завдані значні збитки", - заявив представник столичної поліції з боротьби з тероризмом.

Британські слідчі припускають, що запальний пристрій є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни проводили по всій Європі цього року.

Глава британської розвідки звинуватив Росію в участі в "небезпечних діях, які проводяться з дедалі більшою безрозсудністю". Він стверджував, що ця змова була контрпродуктивною для Кремля, оскільки вона "спонукала до посилення оперативної координації з партнерами в Європі та за її межами".