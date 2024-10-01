ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо російської пропаганди в Європі з поправками від України

Про це повідомляє Укрінформ.

"За" резолюцію проголосували 136 депутатів, "проти" – 117.

Згідно з повідомленням, ПАРЄ визнала пропаганду невід'ємною складовою агресивної політики авторитарних режимів, зокрема РФ, та закликала до розробки координаційних стратегій боротьби з дезінформацією.

Резолюція також наголошує на ролі Російської православної церкви як інструменту кремлівської пропаганди та закликає до розширення країнами персональних санкцій проти російських пропагандистів.

За словами народного депутата України Олексія Гончаренка, українська делегація досягла включення до тексту важливих правок.

"Нам було дуже важливо, щоб ПАРЄ відреагувала і вказала в цьому документі на те, наскільки широко Кремль залучає релігійні інституції в поширення своєї пропаганди, та наголосити на ролі російської церкви як вагомого інструменту впливу", - зазначив він.

Гончаренко додав, що Україна рекомендувала запровадити персональні санкції проти провідних російських пропагандистів, таких як Маргарита Симоньян, Ольга Скабєєва та Володимир Соловйов, підкресливши, що їхня діяльність є загрозою для національної безпеки держав-членів Ради Європи.