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Головна Культура Діпфейки, боти й російська музика: в Україні зняли мінісеріал, що протидіє дезінформації 

Діпфейки, боти й російська музика: в Україні зняли мінісеріал, що протидіє дезінформації 

Дар'я Тарасова
26 вересня, 2024 четвер
15:54
Культура

Команда агенції Toba створила мінісеріал про російську дезінформацію, до створення якого долучилися Маша Єфросиніна, Тімур та Інна Мірошниченко та професійні актори

Зміст

Про це Еспресо повідомили автори проєкту.

Щоб українці пильніше стежили за інформацією, якій довіряють, команда агенції Toba відзняла мінісеріал про дезінформацію. Проєкт показує, як навіть у найбільш побутових ситуаціях російська пропаганда та ІПСО впливають на мислення людей та видозмінюють нашу культуру. 

Серіал складається з пʼяти коротких серій, які змушують глядачів уважно придивитися до свого інфопростору. Творці підготували не просто нудні історії, а змоделювали дійсно життєві ситуації, у яких кожен пізнає себе чи близьких. У серіалі показали і вплив гіперболізованої подачі новин на людей зрілого віку, і прослуховування російської музики, яка не тільки спонсорує війну, а й розмиває українську культуру, і діпфейки президентських звернень, і навіть вороже інформаційне навіювання дітям через відеоігри. 

"Багато українців досі не усвідомлюють наскільки сильно російська пропаганда та ІПСО на них впливають. Щодня ми контактуємо з десятками проросійських наративів, поширюємо їх не тільки репостами в соцмережах, а й на кухні серед родини. Якщо ви думаєте, що це відбувається тільки протягом останніх років, на жаль, ні! Активний інформаційний вплив на нас чинять ще з 2014 року: інформаційні бульбашки, ботоферми, мʼяка сила культури – усе це дієва зброя у війні проти українців", – поділився ініціатор проєкту Богдан Тимощук.

Інформаційним партнером проєкту стала Київська міська рада.

До зйомок кожної серії долучилися лідери думок, зокрема Маша Єфросиніна, Тімур та Інна Мірошниченко, Наталія Островська, Анатолій Анатоліч, Юла, Євген Пронін, а також професійні актори. 

Серіал доступний до перегляду на офіційному сайті Київської міської ради.

Теги:
Суспільство
Кіно
пропаганда
російські фейки
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