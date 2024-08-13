У Литві викрили масштабну схему контрабанди товарів до РФ на майже €2 млн
У Литві розслідують масштабну схему про порушення міжнародних санкцій і контрабанду товарів до Росії, у якій фігурують семеро фізичних і чотири юридичні особи
Про це повідомляє пресслужба служби розслідування фінансових злочинів при МВС Литви.
Зазначається, що загальна вартість ймовірної контрабанди становить майже 2 мільйони євро.
Згідно з попередніми даними група з п'яти громадян Литви, діючи за вказівками росіян, намагалася обійти міжнародні санкції та експортувати до Росії товари, заборонені до ввезення.
Так, учасники схеми закупила зазначені товари в країнах Євросоюзу з березня 2022 року до серпня 2024 року, використовуючи експортні декларації з неправдивими найменуваннями і вказуючи в документах країни призначення, такі як Туреччина, Казахстан, Узбекистан і Білорусь. Загальна вартість незаконно експортованих товарів перевищує 1,9 мільйона євро.
У рамках розслідування було проведено 18 обшуків у будинках, автівках і ділових приміщеннях підозрюваних у Вільнюсі. Також правоохоронці вилучили документи, телефони, комп'ютери та сервери з інформацією про діяльність підозрюваних.
Наразі фігурантам висунуто обвинувачення, на їхнє майно накладено тимчасові обмеження. Прокуратура попереджає, що за порушення міжнародних санкцій і контрабанду передбачено суворі міри покарання, включно зі штрафами та позбавленням волі на строк до восьми років.
- Нещодавно повідомлялося, що співробітниця департаменту міграції Литви приховала своє російське громадянство. Через це її звільнили з посади та забрали литовський паспорт.
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