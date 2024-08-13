У Литві викрили масштабну схему контрабанди товарів до РФ на майже €2 млн

Про це повідомляє пресслужба служби розслідування фінансових злочинів при МВС Литви.

Зазначається, що загальна вартість ймовірної контрабанди становить майже 2 мільйони євро.

Згідно з попередніми даними група з п'яти громадян Литви, діючи за вказівками росіян, намагалася обійти міжнародні санкції та експортувати до Росії товари, заборонені до ввезення.

Так, учасники схеми закупила зазначені товари в країнах Євросоюзу з березня 2022 року до серпня 2024 року, використовуючи експортні декларації з неправдивими найменуваннями і вказуючи в документах країни призначення, такі як Туреччина, Казахстан, Узбекистан і Білорусь. Загальна вартість незаконно експортованих товарів перевищує 1,9 мільйона євро.

У рамках розслідування було проведено 18 обшуків у будинках, автівках і ділових приміщеннях підозрюваних у Вільнюсі. Також правоохоронці вилучили документи, телефони, комп'ютери та сервери з інформацією про діяльність підозрюваних.

Наразі фігурантам висунуто обвинувачення, на їхнє майно накладено тимчасові обмеження. Прокуратура попереджає, що за порушення міжнародних санкцій і контрабанду передбачено суворі міри покарання, включно зі штрафами та позбавленням волі на строк до восьми років.