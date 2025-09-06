У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
У суботу, 6 вересня, в колишньому телевізійному центрі штаб-квартири корпорації BBC спалахнула пожежа
Про це повідомило Reuters.
Наразі причина займання невідома, також відсутня інформація про травмованих.
Пожежників викликали на місце події близько 3 ночі за місцевим часом у ніч на суботу. Вогнеборці нині намагаються загасити пожежу у верхній частині будівлі.
- У серпні Європейський Союз переживав найгірший сезон лісових пожеж з моменту початку спостережень. За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), станом на 21 серпня вогонь знищив понад 1,016 млн гектарів територій — більше, ніж площа Кіпру, і близько третини Бельгії.
