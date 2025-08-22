Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га
Європейський Союз переживає найгірший сезон лісових пожеж з моменту початку спостережень. За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), станом на 21 серпня вогонь знищив понад 1,016 млн гектарів територій — більше, ніж площа Кіпру, і близько третини Бельгії
Про це пише Politico.
Це перший випадок від 2006 року, коли площа пожеж перевищила мільйон гектарів. Попередній антирекорд зафіксували у 2017 році — тоді згоріло майже 988 тис. гектарів.
Особливо катастрофічною ситуація стала з 5 серпня, адже майже дві третини від загальної площі вигорілих територій припали саме на цей період. Переважна більшість пожеж сталася на Іберійському півострові на південному заході Європи, який займає територію переважно Іспанії та Португалії, а також містить Андорру, Гібралтар і невелику частину Франції.
Крім того, в Іспанії вигоріло понад 400 тис. гектарів, у Португалії — близько 270 тис. гектарів, що становить майже 3 % території країни. За офіційними даними, в Іспанії нинішній сезон став найгіршим з 1994 року.
На думку вчених, основною причиною катастрофічних пожеж є надмірна кількість легкозаймистої рослинності на занедбаних землях та неспроможність влади вжити запобіжних заходів. Цього тижня спеціальний прокурор Іспанії з питань охорони навколишнього середовища розпочав розслідування щодо відсутності планів запобігання пожежам.
Лісові пожежі також викидають в атмосферу велику кількість вуглекислого газу, що сприяє глобальному потеплінню. За даними EFFIS, ЄС також може встановити новий рекорд за рівнем забруднення повітря, пов'язаного з пожежами.
- 16 серпня Іспанія боролась відразу з 14 масштабними лісовими пожежами, які забрали життя щонайменше семи людей і спалили територію, розміром із Лондон. Вогонь поширювався через аномальну спеку та сильні вітри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.8Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе