Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га

Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га

Марія Науменко
22 серпня, 2025 п'ятниця
09:00
Світ лісові пожежі в Іспанії

Європейський Союз переживає найгірший сезон лісових пожеж з моменту початку спостережень. За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі (EFFIS), станом на 21 серпня вогонь знищив понад 1,016 млн гектарів територій — більше, ніж площа Кіпру, і близько третини Бельгії

Зміст

Про це пише Politico.

Це перший випадок від 2006 року, коли площа пожеж перевищила мільйон гектарів. Попередній антирекорд зафіксували у 2017 році — тоді згоріло майже 988 тис. гектарів.

Особливо катастрофічною ситуація стала з 5 серпня, адже майже дві третини від загальної площі вигорілих територій припали саме на цей період. Переважна більшість пожеж сталася на Іберійському півострові на південному заході Європи, який займає територію переважно Іспанії та Португалії, а також містить Андорру, Гібралтар і невелику частину Франції. 

Крім того, в Іспанії вигоріло понад 400 тис. гектарів, у Португалії — близько 270 тис. гектарів, що становить майже 3 % території країни. За офіційними даними, в Іспанії нинішній сезон став найгіршим з 1994 року.

На думку вчених, основною причиною катастрофічних пожеж є надмірна кількість легкозаймистої рослинності на занедбаних землях та неспроможність влади вжити запобіжних заходів. Цього тижня спеціальний прокурор Іспанії з питань охорони навколишнього середовища розпочав розслідування щодо відсутності планів запобігання пожежам.

Лісові пожежі також викидають в атмосферу велику кількість вуглекислого газу, що сприяє глобальному потеплінню. За даними EFFIS, ЄС також може встановити новий рекорд за рівнем забруднення повітря, пов'язаного з пожежами.

  • 16 серпня Іспанія боролась відразу з 14 масштабними лісовими пожежами, які забрали життя щонайменше семи людей і спалили територію, розміром із Лондон. Вогонь поширювався через аномальну спеку та сильні вітри.
ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
09:37
Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією
09:25
ЗСУ
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
09:25
ГУР
ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська
09:15
Партнерський матеріал
Брокард-Україна
"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
Ексклюзив
Оксана Юринець
Можливе долучення Китаю до гарантій безпеки не є стратегічно правильним, - екснардепка Юринець
08:34
ЦРУ
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
08:33
Анонс
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: розклад матчів і трансляцій 1/32 фіналу
08:33
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 157 боїв, 43 з них - на Покровському напрямку
08:25
Огляд
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
08:09
Ексклюзив
Геннадій Хазан
"Поки немає розуміння процедури": авіатор Хазан про авіацію країн НАТО в небі України
08:02
OPINION
Чи розуміють і поділяють на Заході ту ціну, яку заплатив український народ?
07:37
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 46 артсистем та 790 військових
07:22
Прапор США
США зупинили обмін розвідданими щодо мирних переговорів між Росією та Україною з партнерами, - CBS News
06:26
вогонь, полум'я, пожежа
На Херсонщині росіяни підпалюють власну техніку, щоб не виходити на позиції, - "Атеш"
05:37
Литва прапор
Литва вручила Росії ноту протесту через комбіновану атаку на Україну у ніч на 21 серпня
00:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану за пів року для війни проти України, - "Хочу жить"
00:01
Олександр Сирський
Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський
2025, четвер
21 серпня
23:36
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв унічию, а "Динамо" та "Полісся" програли у плей-оф кваліфікації єврокубків
23:02
Хрещатик
У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
22:23
Дональд Трамп
У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство
21:38
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
20:09
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових
20:01
OPINION
Про гарантії безпеки
19:55
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем (США)
Сенатор Грем пригрозив РФ ініціювати закон про її визнання країною-спонсоркою тероризму
19:50
Оновлено
обстріл Львова
Комбінована атака РФ: у Мукачеві поцілили в завод Flex, є постраждалі, у Львові загинула людина
19:39
Партнерський матеріал
Як в умовах російської агресії працює лідер українського ритейлу. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
19:27
Північний потік газ
В Італії затримали українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"
19:18
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Інформація про ракету "Фламінго" невипадково зʼявилась на фоні переговорів з Росією, - Defense Express
19:07
Директорку комунального підприємства на Львівщині, яка преміювала себе на понад 130 тис. грн, покарали невеликим штрафом
У Росії з осені запроваджують штрафи за розміщення реклами в instagram та facebook, - ЦПД
18:40
Власні Pfizer і Moderna: Україна вироблятиме мРНК-вакцини від COVID-19
Найбільше в Києві: в Україні зростає захворюваність на COVID-19, але вона нижча в порівнянні з 2024 роком, - МОЗ
18:20
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Під ударом може опинитися 90% ВПК Росії: авіаексперт Романенко про українські ракети "Фламінго"
18:07
Польща
МЗС Польщі надіслало РФ ноту протесту через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
18:01
OPINION
Путін найбільше переймається не територіями
17:44
Олександр Сирський
На Покровському напрямку Сили оборони зачистили 6 населених пунктів від росіян, - Сирський
17:27
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що важко виграти війну без атак на загарбника, та згадав Байдена й Україну
16:40
Сергій Богачук
Український нокаутер проведе реванш в андеркарді головного бою року
