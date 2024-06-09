У Мексиці в одному з барів обвалився балкон: є загиблі та постраждалі

Про це пише Prensa Libre.

Зазначається, що інцидент стався у барі Rich у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Там відбувалася подія, пов'язана з очікуваним виступом співака Кевіна Морено, на який зібрався чималий натовп.

Раптово поблизу закладу обвалилися скляні бильця, люди впали з приблизно шестиметрової висоти. Балкон розташовувався на третьому поверсі будівлі.

У клубі після цього почалася паніка та штовханина, що призвело до збільшення кількості постраждалих. Як повідомляє мексиканське ЗМІ El Economista, у бару не було дозволів місцевої влади на проведення концерту.

Обставини трагедії встановлюються.