У Мексиці в одному з барів обвалився балкон: є загиблі та постраждалі
В одному з мексиканських нічних закладів 7 червня стався обвал балкона. Внаслідок падіння з третього рівня загинули троє людей, ще щонайменше 15 постраждали
Про це пише Prensa Libre.
Зазначається, що інцидент стався у барі Rich у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Там відбувалася подія, пов'язана з очікуваним виступом співака Кевіна Морено, на який зібрався чималий натовп.
Раптово поблизу закладу обвалилися скляні бильця, люди впали з приблизно шестиметрової висоти. Балкон розташовувався на третьому поверсі будівлі.
У клубі після цього почалася паніка та штовханина, що призвело до збільшення кількості постраждалих. Як повідомляє мексиканське ЗМІ El Economista, у бару не було дозволів місцевої влади на проведення концерту.
Обставини трагедії встановлюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.43
- Актуальне
- Важливе