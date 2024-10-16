У Молдові обшукують офіс проросійського блоку "Перемога"
Вранці 16 жовтня біля офісу проросійського блоку "Перемога" у місті Бєльці помітили п’ять автобусів спецназу. У поліції підтвердили, що там проводять обшуки
Про це пише NewsMaker.
У низці ЗМІ зазначили, що спецпризначенці прибули для проведення обшуків у зв'язку з ймовірними фальсифікаціями на президентських виборах і референдумі щодо вступу країни до ЄС 20 жовтня.
Прессекретарка поліції Діана Фетко підтвердила NewsMaker інформацію про обшук у Бєльцях. За її словами, національний інспекторат розслідувань проводить там слідчі заходи. Речниця додала, що детальніша інформація буде відома згодом.
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У виданні зазначили, що блок "Перемога" заснували у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних олігарху-втікачу, засудженому в Молдові на 15 років, Ілану Шору. Йдеться про неконституційну партію "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативну силу порятунку Молдови" і Victorie.
У серпні Центральна виборча комісія відмовила блоку "Перемога" в реєстрації для участі в президентських виборах і референдумі через те, що назва об'єднання схожа на назву однієї з партій-членів - Victorie. Ще однією причиною було те, що до блоку увійшла неконституційна партія "Шор".
- У Молдові канали в Telegram олігарха-втікача Ілана Шора, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та ще деяких повʼязаних з "групою Шора" депутатів заблокували через "порушення місцевого законодавства".
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