У Молдові обшукують офіс проросійського блоку "Перемога"

Про це пише NewsMaker.

У низці ЗМІ зазначили, що спецпризначенці прибули для проведення обшуків у зв'язку з ймовірними фальсифікаціями на президентських виборах і референдумі щодо вступу країни до ЄС 20 жовтня.

Прессекретарка поліції Діана Фетко підтвердила NewsMaker інформацію про обшук у Бєльцях. За її словами, національний інспекторат розслідувань проводить там слідчі заходи. Речниця додала, що детальніша інформація буде відома згодом.

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У виданні зазначили, що блок "Перемога" заснували у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних олігарху-втікачу, засудженому в Молдові на 15 років, Ілану Шору. Йдеться про неконституційну партію "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативну силу порятунку Молдови" і Victorie.

У серпні Центральна виборча комісія відмовила блоку "Перемога" в реєстрації для участі в президентських виборах і референдумі через те, що назва об'єднання схожа на назву однієї з партій-членів - Victorie. Ще однією причиною було те, що до блоку увійшла неконституційна партія "Шор".