У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли уламки ракети

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови, пише NewsMaker.

За інформацією прикордонників, кілька металевих уламків, найімовірніше, від снаряда, виявили 16 жовтня жителі Окницького району неподалік села Ленкеуці, що за 4 км від кордону з Україною.

Наразі на місці працюють співробітники поліції та прокуратури Окниці.