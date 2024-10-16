У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли уламки ракети
Вранці у середу, 16 жовтня, на півночі Молдови за 4 км від кордону з Україною виявили уламки ракети
Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови, пише NewsMaker.
За інформацією прикордонників, кілька металевих уламків, найімовірніше, від снаряда, виявили 16 жовтня жителі Окницького району неподалік села Ленкеуці, що за 4 км від кордону з Україною.
Наразі на місці працюють співробітники поліції та прокуратури Окниці.
- Ввечері вівторка, 15 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" й ракети для обстрілу України.
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