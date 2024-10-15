Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 15 жовтня
Ввечері вівторка, 15 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 19:22.
Найперше про загрозу стало відомо на північному напрямку: у Сумській та Харківській областях. Звідти ударні дрони перемістились на Полтавщину та Чернігівщину.
Ситуація станом на 20:34:
- "Шахеди"на Сумщині - південно-західним напрямком на Полтавщину;
- "Шахеди"на Полтавщині - південно-західним курсом на Київську та Черкаську області.
- "Шахеди"на Чернігівщині - південно-західним курсом на Київщину.
Також відомо про загрозу для Київської та Черкаська областей.
О 21:00 "шахеди" зафіксували на південному напрямку - у Херсонській області. А о 21:15 Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО у районі Полтави та Кременчука. Загроза застосування "шахедів" на Кіровоградщині.
Новина доповнюватиметься...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.49
- EUR Купівля 44.81Продаж 45.47
- Актуальне
- Важливе