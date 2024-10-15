Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 15 жовтня

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 19:22.

Найперше про загрозу стало відомо на північному напрямку: у Сумській та Харківській областях. Звідти ударні дрони перемістились на Полтавщину та Чернігівщину.

Ситуація станом на 20:34:

"Шахеди"на Сумщині - південно-західним напрямком на Полтавщину;

"Шахеди"на Полтавщині - південно-західним курсом на Київську та Черкаську області.

"Шахеди"на Чернігівщині - південно-західним курсом на Київщину.

Також відомо про загрозу для Київської та Черкаська областей.

О 21:00 "шахеди" зафіксували на південному напрямку - у Херсонській області. А о 21:15 Повітряні сили попередили про можливу роботу ППО у районі Полтави та Кременчука. Загроза застосування "шахедів" на Кіровоградщині.

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