У Молдові політикиню не допустили до виборів президента через незнання державної мови
Центральна виборча комісія Молдови відмовилася реєструвати ініціативну групу Людмили Корсун, яка хотіла брати участь у президентських виборах, через її незнання румунської мови
Про це пише NewsMaker.
На засіданні ЦВК Людмила Корсун заявила, що вчить румунську, і до 20 вересня, коли розпочнеться передвиборча кампанія, вона знатиме мову "на вищому рівні". Водночас вона не змогла відповісти на запитання румунською мовою.
Голова ініціативної групи Катерина Гадараг стверджує, що Людмила Корсун "приблизно за 20 днів від початку занять досягла значного прогресу".
У виданні зазначили, що Людмила Корсун - голова громадської організації "Федеральна національно-культурна автономія молдован Росії". 21 серпня вона оголосила про намір брати участь у виборах президента Молдови.
Як пише NewsMaker, Корсун є громадською діячкою та адвокаткою. Вона понад 20 років прожила за кордоном та підтримує очільника Кремля Володимира Путіна.
- Чинна президентка Молдови Мая Санду 22 серпня офіційно оголосила, що балотуватиметься на другий термін.
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