Лідерка Молдови Санду офіційно заявила про свою участь у президентських виборах

Про це повідомляє NewsMaker.

"У 2024 році ми ухвалимо найважливіше рішення для країни з моменту незалежності. Ми визначимо наш зовнішній курс на референдумі. Я впевнена, що наш народ обирає мир і свободу. Також у 2024 році ми обираємо президента. Моя програма зрозуміла: кращі умови для життя і взаєморозуміння", – заявила чинна молдовська лідерка.

Відомо, що Санду братиме участь у президентських виборах від своєї партії "Дія і солідарність" (PAS). Однак, як зауважує видання, на її логотипі немає згадки про партію.

Слоган кандидатки у президентській гонці: "Мая Санду для Молдови".

Зазначено, що наразі її ініціативну групу має зареєструвати Центрвиборчком. Надалі слід зібрати не менше 15 тис. і не більше 25 тис. підписів щонайменше у половині адміністративно-територіальних одиниць, оскільки ЦВК лише після цього зможе зареєструвати Санду кандидаткою у президенти.

Водночас 1 серпня у Молдові стартував передвиборчий період перед президентськими виборами й референдумом щодо євроінтеграції.

Виборча кампанія розпочнеться 20 вересня.