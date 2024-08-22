Лідерка Молдови Санду офіційно заявила про свою участь у президентських виборах
Чинна президентка Молдови Мая Санду 22 серпня офіційно оголосила, що балотуватиметься на другий термін
Про це повідомляє NewsMaker.
"У 2024 році ми ухвалимо найважливіше рішення для країни з моменту незалежності. Ми визначимо наш зовнішній курс на референдумі. Я впевнена, що наш народ обирає мир і свободу. Також у 2024 році ми обираємо президента. Моя програма зрозуміла: кращі умови для життя і взаєморозуміння", – заявила чинна молдовська лідерка.
Відомо, що Санду братиме участь у президентських виборах від своєї партії "Дія і солідарність" (PAS). Однак, як зауважує видання, на її логотипі немає згадки про партію.
Слоган кандидатки у президентській гонці: "Мая Санду для Молдови".
Зазначено, що наразі її ініціативну групу має зареєструвати Центрвиборчком. Надалі слід зібрати не менше 15 тис. і не більше 25 тис. підписів щонайменше у половині адміністративно-територіальних одиниць, оскільки ЦВК лише після цього зможе зареєструвати Санду кандидаткою у президенти.
Водночас 1 серпня у Молдові стартував передвиборчий період перед президентськими виборами й референдумом щодо євроінтеграції.
Виборча кампанія розпочнеться 20 вересня.
- 16 травня парламент Молдови затвердив дату референдуму про вступ країни до Європейського Союзу. Він відбудеться 20 жовтня 2024 року.
- 2 серпня проросійське обʼєднання молдовських партій "Перемога" офіційно висунуло свого кандидата в президенти країни - депутата парламенту й колишнього члена Партії соціалістів Василя Болю. 7 серпня проросійському блоку відмовили в реєстрації для участі у виборах президента й у референдумі щодо вступу до Європейського Союзу.
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