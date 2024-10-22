У Молдові поліція розслідує понад 400 випадків підкупу виборців

Про це інформує Newsmaker.

За словами поліції, більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством.

"Зараз ми документуємо понад 400 випадків, коли виборці продали свої голоси за гроші. Їм загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв. Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством і надають інформацію, яка може служити доказом. Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу", - заявили правоохоронці Молдови.

Наголошується, що наразі в країні продовжується розслідування.