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У Молдові поліція розслідує понад 400 випадків підкупу виборців

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2024 вiвторок
20:53
Світ Молдова

Молдовські правоохоронці розслідують понад 400 випадків підкупу виборців, підозрюваним загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв (понад $2 тис.)

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Про це інформує Newsmaker. 

За словами поліції, більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством.

"Зараз ми документуємо понад 400 випадків, коли виборці продали свої голоси за гроші. Їм загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв. Більшість підозрюваних співпрацюють зі слідством і надають інформацію, яка може служити доказом. Відповідно до закону, людей, які співпрацюють зі слідством, звільнять від сплати штрафу", - заявили правоохоронці Молдови.

Наголошується, що наразі в країні продовжується розслідування.

  • 20 жовтня 2024 року у Молдові відбувався загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів виходять чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС.
  • Речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано заявив, що перший тур виборів у Молдові відбувся в умовах безпрецендентного російського втручання.
Теги:
Новини
Кримінал
вибори
Молдова
поліція
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