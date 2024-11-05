У Молдові розпочалася російська кампанія з дискредитації перемоги Санду, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що проросійські опозиційні партії та посадові особи намагалися дискредитувати перемогу Санду.

Так, Молдовська соціалістична партія назвала її "нелегітимним президентом". Пов'язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду. А прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив ТАСС, що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.

Як пише ISW, російський інфопростір повторив слова проросійської молдовської опозиції про те, що вибори в Молдові контролювали "європейські бюрократи" і що молдавани не мали жодного впливу на визначення результатів виборів.

Раніше ISW повідомляв про систематичні спроби Росії втрутитися у вибори в Молдові, щоб зірвати проходження референдуму щодо Європейського Союзу в Молдові та перемогу Санду.