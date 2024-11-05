У Молдові розпочалася російська кампанія з дискредитації перемоги Санду, - ISW
Російські та прокремлівські агенти почали інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинної президентки Молдови Майї Санду на президентських виборах
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що проросійські опозиційні партії та посадові особи намагалися дискредитувати перемогу Санду.
Так, Молдовська соціалістична партія назвала її "нелегітимним президентом". Пов'язаний з Кремлем молдовський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу "Россия-24", що молдовська опозиція має "докази" масових фальсифікацій на користь Санду. А прокремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив ТАСС, що Санду перемогла лише завдяки голосам молдовської діаспори.
Як пише ISW, російський інфопростір повторив слова проросійської молдовської опозиції про те, що вибори в Молдові контролювали "європейські бюрократи" і що молдавани не мали жодного впливу на визначення результатів виборів.
Раніше ISW повідомляв про систематичні спроби Росії втрутитися у вибори в Молдові, щоб зірвати проходження референдуму щодо Європейського Союзу в Молдові та перемогу Санду.
- 4 листопада ЦВК порахувала 100% голосів виборів. Маю Санду підтримало 55,33% виборців (929 964 голоси), Стояногло - 44.67% (750 644).
- Очільник Білого дому Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
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