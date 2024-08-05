У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових

Про це повідомило видання Point.

Зазначають, що у навчаннях будуть залучені військово-технічні підрозділи та артилерійські системи національної армії Молдови. Участь у маневрах беруть також військові зі США й Румунії.

Повідомляють, що військові навчання спрямовані на розвиток оперативних можливостей та підвищення оперативної сумісності військ.

Так, на дорогах країни буде помітна військова техніка.

Навчання "Вогняний щит" проводять у Молдові з 2015 року. Цього року вони триватимуть до 23 серпня.