У Молдові розпочалися навчання за участю американських і румунських військових
У понеділок, 5 серпня, у Молдові розпочалися багатонаціональні навчання "Вогняний щит – 2024", участь у яких візьмуть військові зі США та Румунії
Про це повідомило видання Point.
Зазначають, що у навчаннях будуть залучені військово-технічні підрозділи та артилерійські системи національної армії Молдови. Участь у маневрах беруть також військові зі США й Румунії.
Повідомляють, що військові навчання спрямовані на розвиток оперативних можливостей та підвищення оперативної сумісності військ.
Так, на дорогах країни буде помітна військова техніка.
Навчання "Вогняний щит" проводять у Молдові з 2015 року. Цього року вони триватимуть до 23 серпня.
- У липня у Молдові також відбулися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил країни на різних майданчиках.
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