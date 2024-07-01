У Молдові стартували військові навчання за участі резервістів

Про це пише Radio Moldova.

Відомо, що молдовські резервісти проходитимуть навчання до 5 липня. Вони здобуватимуть знання з надання першої медичної допомоги, радіопідготовки, а також навчатимуться бойової стрільби.

Міністерство оборони країни зазначає, що мета таких дій - перевірити навички резервістів та ознайомити їх з технікою та озброєнням національної армії Молдови.