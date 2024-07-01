У Молдові стартували військові навчання за участі резервістів
Сьогодні, 1 липня, у Молдові розпочалися теоретичні та практичні навчання резервістів збройних сил країни на різних майданчиках
Про це пише Radio Moldova.
Відомо, що молдовські резервісти проходитимуть навчання до 5 липня. Вони здобуватимуть знання з надання першої медичної допомоги, радіопідготовки, а також навчатимуться бойової стрільби.
Міністерство оборони країни зазначає, що мета таких дій - перевірити навички резервістів та ознайомити їх з технікою та озброєнням національної армії Молдови.
- 12 травня міністерство оборони Молдови оголосило про проведення нових мобілізаційних навчань з резервістами, що триватимуть 20-24 травня та 27-31 травня.
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