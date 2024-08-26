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У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі через атаку РФ по Україні 26 серпня

Дар'я Куркіна
26 серпня, 2024 понедiлок
12:30
Світ Молдова

У Молдові заявили про перебої в енергетичній системі через масовані російські удари по території України 26 серпня

Зміст

Про це повідомляє NewsMaker.

Відомо, що перебої зафіксували в енергосистемі загального блоку Україна - Молдова. Державне підприємство країни Moldelectrica водночас запевнило, що ситуація під контролем.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна - Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру. Зараз ситуація знаходиться під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", - йдеться у заяві підприємства.

  • Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.

Теги:
Україна
Росія
Молдова
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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