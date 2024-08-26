У Молдові зафіксували перебої в енергосистемі через атаку РФ по Україні 26 серпня

Про це повідомляє NewsMaker.

Відомо, що перебої зафіксували в енергосистемі загального блоку Україна - Молдова. Державне підприємство країни Moldelectrica водночас запевнило, що ситуація під контролем.

"Moldelectrica повідомляє про перебої в енергосистемі загального блоку Україна - Молдова внаслідок атак на критично важливу українську інфраструктуру. Зараз ситуація знаходиться під контролем. У нас достатньо місцевої генерації, щоб впоратися з незначними перебоями", - йдеться у заяві підприємства.