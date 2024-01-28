У Москві горить Театр сатири: з-під купола валить густий дим
28 січня у центрі Москви сталась пожежа в Театрі сатири. Горить купол театру
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
"Площа пожежі у Театрі сатири – 200 квадратних метрів. З-під купола валить густий дим", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає, людей із театру евакуйовано. На місці працюють рятувальники.
Російський телеграм-канал "112" передає, що горять дерев'яні конструкції на даху. Площа пожежі становить близько 200 метрів квадратних, проте вогонь активно розповсюджується.
Зазначається, що пожежа розпочалася під час ремонтних робіт.
Пропагандистське російське "РИА Новости" також поінформувало, що через займання денну виставу скасовано, інформації з приводу вечірньої вистави поки що немає.
Також за даними пропагандистського ресурсу, площа пожежі в Театрі сатири збільшилася до 250 метрів квадратних, а деякі дороги в районі перекрили.
- Увечері 3 грудня в Москві загорівся завод із виробництва спеціалізованих автомобілів. Підприємство входить до топ-10 виробників причепів у Європі.
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