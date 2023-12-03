У Москві горить завод із виробництва спеціалізованих автомобілів

Про це пишуть тг-канали "Москвич" та Baza.

"Пожежа в будівлі заводу на Відкритому шосе почалася близько пів години тому. За словами очевидців, вогонь швидко поширюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь охопив близько 500 кв.м. Пожежі присвоєно 2 ранг складності.

Крім цього, цей завод входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі.