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У Москві горить завод із виробництва спеціалізованих автомобілів

3 грудня, 2023 неділя
23:08
Світ Ілюстративне фото

Увечері 3 грудня у Москві загорівся завод із виробництва спеціалізованих автомобілів. Підприємство входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі

Про це пишуть тг-канали "Москвич" та Baza.

"Пожежа в будівлі заводу на Відкритому шосе почалася близько пів години тому. За словами очевидців, вогонь швидко поширюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь охопив близько 500 кв.м. Пожежі присвоєно 2 ранг складності.

Крім цього, цей завод входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі.

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