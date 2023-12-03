У Москві горить завод із виробництва спеціалізованих автомобілів
Увечері 3 грудня у Москві загорівся завод із виробництва спеціалізованих автомобілів. Підприємство входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі
Про це пишуть тг-канали "Москвич" та Baza.
"Пожежа в будівлі заводу на Відкритому шосе почалася близько пів години тому. За словами очевидців, вогонь швидко поширюється", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вогонь охопив близько 500 кв.м. Пожежі присвоєно 2 ранг складності.
Крім цього, цей завод входить до топ-10 серед виробників причепів у Європі.
- 29 жовтня в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, причиною займання може бути влучання безпілотника.
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