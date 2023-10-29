У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі
У ніч на неділю, 29 жовтня, в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, причиною займання може бути влучання безпілотника
Про це пише "Ехо Кавказу"
Місцеві екстрені служби повідомляють, що спалах локалізовано, ніхто не постраждав.
Очевидці стверджують, що пожежа сталася близько 03:20 ночі, а перед цим на нафтозаводі нібито чули вибух.
Видання нагадує, що Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї наприкінці травня вже зазнавали обстрілів безпілотниками. У першому випадку спалахнула установка з переробки мазуту, у другому пожежі вдалося уникнути.
- Ввечері п'ятниці, 20 жовтня, російський військово-транспортний літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту з військового аеродрому Душанбе.
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