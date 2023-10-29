У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі

Про це пише "Ехо Кавказу"

Місцеві екстрені служби повідомляють, що спалах локалізовано, ніхто не постраждав.

Очевидці стверджують, що пожежа сталася близько 03:20 ночі, а перед цим на нафтозаводі нібито чули вибух.

Видання нагадує, що Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї наприкінці травня вже зазнавали обстрілів безпілотниками. У першому випадку спалахнула установка з переробки мазуту, у другому пожежі вдалося уникнути.