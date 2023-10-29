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У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтопереробному заводі

29 жовтня, 2023 неділя
15:57
Новини вибух

У ніч на неділю, 29 жовтня, в Краснодарському краї РФ сталася пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі, причиною займання може бути влучання безпілотника

Про це пише "Ехо Кавказу"

Місцеві екстрені служби повідомляють, що спалах локалізовано, ніхто не постраждав.

Очевидці стверджують, що пожежа сталася близько 03:20 ночі, а перед цим на нафтозаводі нібито чули вибух.

Видання нагадує, що Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї наприкінці травня вже зазнавали обстрілів безпілотниками. У першому випадку спалахнула установка з переробки мазуту, у другому пожежі вдалося уникнути.

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