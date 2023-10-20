Російський Іл-76 загорівся під час вильоту з воєнного аеродрому в Таджикистані

Про це повідомляє російське видання Baza.

Під час розгону у російського військово-транспортного літака Іл-76 вибухнуло колесо. В результаті розпочалася пожежа. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та повністю згорів.

За інформацією джерел, на борту було 8 осіб. Екіпаж нібито не постраждав.