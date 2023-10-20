Російський Іл-76 загорівся під час вильоту з воєнного аеродрому в Таджикистані
Ввечері п'ятниці, 20 жовтня, російський військово-транспортний літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту з воєнного аеродрому Душанбе
Про це повідомляє російське видання Baza.
Під час розгону у російського військово-транспортного літака Іл-76 вибухнуло колесо. В результаті розпочалася пожежа. Літак викотився за межі злітно-посадкової смуги та повністю згорів.
За інформацією джерел, на борту було 8 осіб. Екіпаж нібито не постраждав.
- У суботу, 23 вересня, в аеропорту Гао у північно-західній африканській країні Малі під час заходу на посадку розбився і спалахнув літак Іл-76, який може бути пов'язаний з найманцями ПВК Вагнера.
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