У Малі розбився військово-транспортний літак, який, ймовірно, пов'язаний з ПВК Вагнера

Про це інформують Malijet та RTVI.

Зазначається, що борт, зареєстрований за номером TZ98, розбився під час посадки близько 10 ранку за місцевим часом.

За даними місцевого видання Malijet, причиною аварії літака стала несправність бака повітряного судна. На місце події виїхали пожежники та рятувальники.

Журналіст Серж Даніель написав у соцмережі X, що борт перевозив людей та обладнання, а на місці події було чути вибухи.

Воєнний кореспондент Чингіс Дамбієв у своєму телеграм-каналі зазначив, що літак, ймовірно, належить білоруській вантажній авіакомпанії Rubystar Airways. За даними військкору, судно виконувало рейс "на користь Організації Об'єднаних Націй".

Ще один російський військкор Юрій Котенок також висловив припущення, що борт мав відношення до ПВК Вагнера. Однак пізніше він спростував цю інформацію і написав, що судно використовувалося місцевими силами.

"Попередня причина катастрофи - помилка пілота", - додав військкор.

Водночас інформацію про належність борту до ПВК Вагнера також спростував телеграм-канал Grey Zone. Як зазначає канал, на борту не було бійців чи пілотів ПВК, а саме судно начебто використовувалося "місцевими силами для перевезення вантажів різного призначення".

Al-Arabiya також пише з посиланням на малійські ЗМІ, що літак не був збитий, а йдеться про помилку з боку пілота.

Довідково: ПВК Вагнера співпрацює зі збройними силами Малі, допомагаючи їм боротися з повстанцями-джихадистами. У 2021 році глава МЗС РФ Сергій Лавров підтверджував, що Малі найматиме російських вояків для "допомоги в питаннях безпеки".

Авіакатастрофа з Пригожиним: що відомо

Рівно місяць тому, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.

6 вересня Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.

Згодом у ГУР МОУ припустили, що підтвердження смерті ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина треба ще дочекатися.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.