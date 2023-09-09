"Давайте почекаємо": ГУР про підтвердження загибелі Пригожина
У Головному управлінні розвідки Міноборони України припускають, що підтвердження смерті ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина треба ще дочекатися
Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.
За його словами, вже був випадок, коли Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі, але потім виявилось, що він живий.
"Давайте почекаємо. Це не так просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (залишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти", - зауважив представник розвідки.
Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.
Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.
У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.
За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.
Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.
29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.
6 вересня Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.
Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.
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