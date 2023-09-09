"Давайте почекаємо": ГУР про підтвердження загибелі Пригожина

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

За його словами, вже був випадок, коли Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі, але потім виявилось, що він живий.

"Давайте почекаємо. Це не так просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (залишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти", - зауважив представник розвідки.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.

6 вересня Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію про загибель пособника ватажка ПВК Вагнера Дмитра Уткіна в авіакатастрофі у Тверській області РФ 23 серпня, проте там не впевнені на 100% в загибелі самого Євгена Пригожина.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.