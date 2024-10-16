У Москві затопило головний офіс російських пропагандистів ТАСС

Про це повідомляє близький до російських силовиків Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Інцидент стався у понеділок, 14 жовтня, коли у Москві випав перший сніг. Проте лише зараз інформація зʼявилась у мережі.

Дах головного офісу російської державної пропагандистської агенції ТАСС не витримав снігу. Внаслідок потопу затопило декілька поверхів "агентства".

Цікаво, що зокрема затопило кабінет генерального директора пропагандистів Андрія Кондрашова.