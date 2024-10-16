У Москві затопило головний офіс російських пропагандистів ТАСС
Цього тижня у столиці країни-агресора, Москві, затопило головний офіс російських пропагандистів ТАСС
Про це повідомляє близький до російських силовиків Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Інцидент стався у понеділок, 14 жовтня, коли у Москві випав перший сніг. Проте лише зараз інформація зʼявилась у мережі.
Дах головного офісу російської державної пропагандистської агенції ТАСС не витримав снігу. Внаслідок потопу затопило декілька поверхів "агентства".
Цікаво, що зокрема затопило кабінет генерального директора пропагандистів Андрія Кондрашова.
- У вівторок, 15 жовтня, на південному заході Москви вибухнула автівка, що належить власнику ресторанного бізнесу Віктору Мішачову. Через це постраждали троє осіб.
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