У Москві підірвали автівку бізнесмена Мішачова: крім нього, постраждали двоє осіб

Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали троє осіб, зокрема 6-річна дитина. Натомість Мішачову відірвало частину кисті та поранило ногу. Ще один чоловік теж зазнав поранення ноги.

Згідно з повідомленням, вибуховий пристрій лежав на капоті машини під дитячою пелюшкою. Мішачов прибрав його, в цей момент пристрій вибухнув.

Припускається, що вибухівку могли підкласти конкуренти бізнесмена.

Довідка. Мішачов - генеральний директор ресторанної компанії "Шейкер груп", власник часток у барах Москви та Єкатеринбурга.