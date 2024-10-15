У Москві підірвали автівку бізнесмена Мішачова: крім нього, постраждали двоє осіб
У вівторок, 15 жовтня, на південному заході Москви вибухнула автівка, що належить власнику ресторанного бізнесу Віктору Мішачову. Через це постраждали троє осіб
Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.
Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали троє осіб, зокрема 6-річна дитина. Натомість Мішачову відірвало частину кисті та поранило ногу. Ще один чоловік теж зазнав поранення ноги.
Згідно з повідомленням, вибуховий пристрій лежав на капоті машини під дитячою пелюшкою. Мішачов прибрав його, в цей момент пристрій вибухнув.
Припускається, що вибухівку могли підкласти конкуренти бізнесмена.
Довідка. Мішачов - генеральний директор ресторанної компанії "Шейкер груп", власник часток у барах Москви та Єкатеринбурга.
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