У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера ЮКОСа Рогачова
У суботу, 19 жовтня, у Москві знайшли тіло одного із колишніх керівників ЮКОСа Михайла Рогачова
Про це повідомляє mk.ru.
Михайло Рогачов нібито випав з вікна своєї квартири у Москві. Обставини смерті ще встановлюються, у чоловіка була онкологія.
За інформацією близького до російських силовиків Telegram-каналу Mash, він буцімто залишив передсмертну записку.
У 90-ті роки минулого століття Рогачов був топменеджером у нафтовій компанії ЮКОС. Згодом - виконавчим директором групи ОНЕКСІМ, заступником гендиректора гірничо-металургійної компанії "Норільський-нікель".
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