У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера ЮКОСа Рогачова

Про це повідомляє mk.ru.

Михайло Рогачов нібито випав з вікна своєї квартири у Москві. Обставини смерті ще встановлюються, у чоловіка була онкологія.

За інформацією близького до російських силовиків Telegram-каналу Mash, він буцімто залишив передсмертну записку.

У 90-ті роки минулого століття Рогачов був топменеджером у нафтовій компанії ЮКОС. Згодом - виконавчим директором групи ОНЕКСІМ, заступником гендиректора гірничо-металургійної компанії "Норільський-нікель".