Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера ЮКОСа Рогачова

У Москві знайшли тіло колишнього топменеджера ЮКОСа Рогачова

Влад Дідусь
19 жовтня, 2024 субота
22:51
Світ Михайло Рогачов

У суботу, 19 жовтня, у Москві знайшли тіло одного із колишніх керівників ЮКОСа Михайла Рогачова

Зміст

Про це повідомляє mk.ru.

Михайло Рогачов нібито випав з вікна своєї квартири у Москві. Обставини смерті ще встановлюються, у чоловіка була онкологія. 

За інформацією близького до російських силовиків Telegram-каналу Mash, він буцімто залишив передсмертну записку.

У 90-ті роки минулого століття Рогачов був топменеджером у нафтовій компанії ЮКОС. Згодом - виконавчим директором групи ОНЕКСІМ, заступником гендиректора гірничо-металургійної компанії "Норільський-нікель".

  • У вівторок, 15 жовтня, на південному заході Москви вибухнула автівка, що належить власнику ресторанного бізнесу Віктору Мішачову. Через це постраждали троє осіб.
Теги:
Кримінал
Росія
нафта
Москва
Читайте також:
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
Автор Дар'я Тарасова
17 жовтня, 2024 четвер
"Почерк ФСБ не змінюється": Антін Мухарський повідомив про скасування в Польщі 5 благодійних концертів
навчання НАТО
Автор Тетяна Нижник
17 жовтня, 2024 четвер
У Плані перемоги достатньо було б одного пункту: надання Україні статусу стратегічного партнера поза блоком НАТО, - військовий експерт Снєгирьов
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
23:55
Гірник, Донецька область
Росіяни намагаються прорватись у Курахівку, просуваються у Гірнику, - DeepState
23:35
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росія атакувала Україну "шахедами", по Кривому Рогу вдарили балістикою. Ситуація ввечері 19 жовтня
23:12
Зустріч Лукашенка із держсекретарем США Майком Помпео (Мінськ, 1 лютого 2020 року)
Лукашенко каже, що мав "дуже складні, важкі, але цікаві перемовини" із Заходом: хто з ним міг зустрітися
22:19
гроші родини Крупи
У Харківській та Сумській областях вся прокурорська верхівка отримує пенсії "інвалідів", - Шабунін
21:59
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Забарний допоміг "Борнмуту" зупинити переможну серію "Арсеналу"
21:54
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
ПриватБанк вночі призупинить операції з картками і в застосунку
21:45
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
21:36
На кільцевій дорозі Гданська сталася ДТП за участі 21 автівки: загинули 4 людини, багато постраждалих
21:10
Умєров і Пісторіус
Україна і Німеччина підписали угоду щодо посилення ППО
21:10
ТЦК
У Запоріжжі цивільний під час перевірки став принижувати ТЦК й "кликав на допомогу". Військовий вистрілив у повітря
20:55
Сі Цзіньпін в США
Сі Цзіньпін наказав ракетним військам КНР підвищити бойову готовність
20:45
Оновлено
Удар по Запоріжжю 19 жовтня
Росіяни двічі атакували КАБами Запоріжжя: серед поранених є дівчатка 9 та 13 років
20:42
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Якщо Трамп переможе, то гарантую, що він вимагатиме зміни президента України, - Портников
20:36
Володимир Зеленський
"Не буває нічого, що стається просто так": Зеленський про повернення 95 українських полонених
20:31
Росія, Сергій Лавров, Кім Чен Ин, КНДР, туризм
КНДР перекинула у Росію 1,5 тис. спецпризначенців, - розвідка Південної Кореї
20:26
Російське видавництво "Ексмо" пішло з Франкфуртського книжкового ярмарку після того, як його там бойкотували українці
20:26
Огляд
Сергій Ребров
Футбольна збірна втратила пріоритет при жеребкуванні ЧС-2026, а Усик зʼявився у відеогрі: огляд новин українського спорту за тиждень
20:06
OPINION
блог Лариса Волошина
Щодо "об'єктивізації жінок" в рекламі 3-ї Штурмової
19:55
Оновлено
"Оболонь" - "Динамо" 1:5 (19.10.2024)
"Динамо" рознесло "Оболонь", "Ворскла" поступилася "Олександрії". Розклад і результати матчів 10-го туру УПЛ
19:38
Ексклюзив
армія КНДР
"Свідчить про відсутність мобілізаційного потенціалу в Росії": Портников про залучення військових з КНДР
19:34
Відьмак
Сапковський назвав дату виходу останньої книги із циклу "Відьмак"
18:53
Рустем Умєров
Завдяки новому закону мобілізація зросла у 2,5 разу, - Умєров
18:51
Резерв+
Міноборони більше не використовує Telegram для технічної підтримки Резерв+
18:06
OPINION
У дипломатії не повинно існувати білих плям
18:05
Ексклюзив
НАТО
Україна не демонструє бажання змістовно інтегруватись з НАТО, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
17:58
Курська область
Росіяни дедалі частіше обстрілюють власні населені пункти на Курщині, - Сибіга
17:32
блекаут, вимкнення світла
У Нігерії стався блекаут. Третій за тиждень
17:28
Філіп Зімбардо
У віці 91 року помер автор суперечливого "Стенфордського тюремного експерименту" Зімбардо
17:24
Євген Межевікін
ЗСУ створять Школу інструкторів: для чого вона потрібна
17:03
осінь
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків
16:56
Ексклюзив
Євген Магда
Не виключаю, що це російське ІПСО: політолог Магда щодо можливого повернення України до ядерного статусу
16:55
у Мексиці вилучили партію наркотиків
Найбільша за всю історію країни: у Мексиці вилучили партію наркотиків на $100 млн
16:52
На Львівщині напали на працівника ТЦК
Поширення в інтернеті перекручень та неправди про дії ТЦК каратимуться: заява ЗСУ
16:48
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: ворог особливо активний на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках
16:30
Військові психологи
Скільки українських військових вже пройшли підготовку за кордоном: відповідь Генштабу
16:22
Куп'янськ
Міноборони Британії прогнозує ймовірне просування окупантів біля річки Оскіл на Харківщині
16:00
OPINION
блог Євген Магда
"Ядерку" не приховаєш на "чорний день"
15:51
Ексклюзив
гривні
До кінця року можемо очікувати інфляцію близько 10%, - аналітик Несходовський
15:40
Оновлено
Херсон
Удари росіян по Херсону та передмістю: у комунальному підприємстві постраждало 6 людей, в Білозерці загинув чоловік
15:40
Астронавти носитимуть Prada: в Axiom Space показали дизайн нового космічного скафандру для подорожі людини на Місяць
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV