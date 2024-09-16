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У МЗС Італії анонсували відправку в Україну другої батареї ППО Samp-T

Марія Науменко
16 вересня, 2024 понедiлок
15:17
Світ комплекс SAMP-T

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні анонсував передачу Україні другої батареї зенітних ракетних комплексів SAMP-T

Зміст

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Італії.

"Ми надали Києву беззастережну допомогу: військову, цивільну, фінансову. Зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp-T для захисту українського населення", - зазначив він.

Таяні відзначив, що Україна ніколи не просила більшої допомоги, ніж вже надає Італія.

"Зеленський ніколи не просив більше, ніж ми робимо. І у нас немає британської та американської зброї", - зауважив він.

Крім того, міністр закордонних справ Італії також висловив оптимізм щодо проведення до кінця року "серйозної мирної конференції" щодо України.

Довідково: SAMP-T (Surface-to-Air Missile Platform - Terminal) - це сучасний зенітний ракетний комплекс, розроблений спільно Францією та Італією. Він призначений для перехоплення балістичних та крилатих ракет, а також літаків, що летять на низьких висотах.

  • Прем'єр-міністри Великої Британії та Італії, Кір Стармер і Джорджія Мелоні 16 вересня обговорять використання Україною ракет Storm Shadow по цілях на території Росії.

Теги:
Україна
Росія
Італія
МЗС
ППО
Війна з Росією
допомога Україні
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