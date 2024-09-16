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Прем'єри Британії та Італії обговорять удари України по території РФ, - Bloomberg

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
00:33
Світ Ракета Storm Shadow

Прем'єр-міністри Великої Британії та Італії, Кір Стармер і Джорджія Мелоні 16 вересня обговорять використання Україною ракет Storm Shadow по цілях на території Росії

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Італія та Велика Британія готові підтвердити свою обіцянку захищати Україну, оскільки прем’єр-міністр Кір Стармер їде до Риму, щоб отримати підтримку пропозиції дозволити Києву використовувати неамериканську зброю далекого радіусу дії проти Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лідери також обговорять гібридні загрози, які представляє Росія для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України.

Крім цього, днями британська влада проведе переговори щодо цього плану з французькими та німецькими колегами.

  • Перед цим британська газета The Guardian поінформувала: Сполучені Штати та Велика Британія дозволили ЗСУ удари далекобійними ракетами по об'єктах на території Росії, але не оголосили про це офіційно
Теги:
Італія
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
Велика Британiя
Світ про Україну
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