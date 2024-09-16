Прем'єри Британії та Італії обговорять удари України по території РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

"Італія та Велика Британія готові підтвердити свою обіцянку захищати Україну, оскільки прем’єр-міністр Кір Стармер їде до Риму, щоб отримати підтримку пропозиції дозволити Києву використовувати неамериканську зброю далекого радіусу дії проти Росії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лідери також обговорять гібридні загрози, які представляє Росія для Європи, і підтвердять підтримку відбудови України.

Крім цього, днями британська влада проведе переговори щодо цього плану з французькими та німецькими колегами.