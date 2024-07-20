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У МЗС Литви з'явився новий співробітник-кошеня

20 липня, 2024 субота
00:42
Світ кіт Ранґо

Співробітники міністерства закордонних справ Литви знайшли на подвір'ї відомства кошеня: йому надали статус офіційного кота МЗС

Зміст

Про це повідомив міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс. 

За його словами, знайдене кошеня назвали Ранґо. Його одразу підвищили до звання офіційного кота міністерства закордонних справ Литви. 

У МЗС розповіли, що кошеня, яке знайшло дорогу на їхнє подвір'я, "погодилось" стати працівником відділу стратегічних комунікацій. 

"Всі бажають тобі рости великим і сильним, Ранґо! У нас навіть мишей немає, але ж СтратКом - це все про побудову стійкості, чи не так?", - додали в міністерстві. 

  • В Україні є теж кіт-працівник держустанови. 10 вересня 2020 року  мер Львова виявив у своєму кабінеті невідомого кота. Наступного дня Садовий повідомив, що тепер це головний кіт Ратуші, і попросив містян запропонувати ім'я для нового улюбленця. Котика назвали Левчиком.
Теги:
МЗС
Литва
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