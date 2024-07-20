У МЗС Литви з'явився новий співробітник-кошеня

Про це повідомив міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс.

За його словами, знайдене кошеня назвали Ранґо. Його одразу підвищили до звання офіційного кота міністерства закордонних справ Литви.

У МЗС розповіли, що кошеня, яке знайшло дорогу на їхнє подвір'я, "погодилось" стати працівником відділу стратегічних комунікацій.

"Всі бажають тобі рости великим і сильним, Ранґо! У нас навіть мишей немає, але ж СтратКом - це все про побудову стійкості, чи не так?", - додали в міністерстві.