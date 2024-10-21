У МЗС Польщі висловили бажання отримати таємні додатки до Плану перемоги України

Про це пише Wpolsce.pl.

Бартошевський сказав, що його здивували слова президента України Володимира Зеленського, який раніше заявив, що таємні додатки до Плану перемоги показали лиш тим країнам, які зараз допомагають Україні в оборонній сфері. Як він пояснив, "якщо в тій чи іншій країні, навіть серед наших близьких партнерів, немає чим нас посилити, навіщо давати додаток?"

Своєю чергою Бартошевський зазначив, що Польща особливим чином допомогла Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, адже "коли Німеччина говорила про висилання шоломів, Польща надала 320 танків".

"У звʼязку з цим, безумовно, наш внесок був значним, особливо на самому початку, коли це було найбільш потрібно", - підкреслив заступник голови МЗС Польщі.

На його думку, Польща, "безумовно, повинна мати доступ до такого типу документів".

Бартошевський також наголосив, що не бачить можливості відбудови України без участі Польщі.

"Ми говоритимемо про це, МЗС Польщі обов'язково говоритиме про це з українською стороною, оскільки ми підтримуємо постійний контакт", - заявив польський посадовець.