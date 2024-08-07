У Нігерії за виготовлення прапорів РФ для антиурядових протестів затримали кравців
Поліція Нігерії затримала кількох кравців, які шили російські прапори для учасників антиурядових протестів у країні цього тижня
Про це пише Reuters, посилаючись на заяву державної таємної поліції.
Агентство зазначає, що Ці кроки підкреслюють занепокоєння щодо зростання російської активності у західній Африці
Повідомляється, що силовики затримали також деяких так званих спонсорів цих кравців. Водночас точна кількість затриманих під час цих операцій поки не відома.
Reuters нагадало, що раніше начальник штабу оборони Нігерії генерал Крістофер Муса назвав використання іноземних прапорів під час антиурядових протестів "злочином зради".
"Ми встановили тих, хто підтримував їх, та вчинятимемо проти них серйозні дії", - сказав він.
- З 1 серпня сотні тисяч нігерійців протестують проти впроваджуваних владою економічних реформ, що призвели до часткового скасування дотацій на пальне, знецінення валюти й суттєвого зростання інфляції. У північних штатах Борно, Кадуна, Кано й Катсіна протестувальники розмахували сотнями російських прапорів, закликаючи до військового перевороту.
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