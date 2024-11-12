У Німеччині позичили з музеїв радянські танки для тренування українських військових

Про це розповів Reuters командувач тренувальної місії ЄС для України (EUMAM Ukraine), німецький генерал-лейтенант Андреас Марлоу.

Зазначається, що у Німеччині інструктори з 17 країн вже підготовили близько 18 тисяч українських військових. Зокрема, їх вчать керувати сучасними танками та системами протиповітряної оборони. Також європейська місія тренує снайперів, інженерів, парамедиків та борців із дронами.

Натомість, щоб українці могли навчатися в умовах, які краще відтворюють справжнє поле бою, німецькі військові викопали системи окопів за російськими стандартами та позичили радянські танки.

Як пояснив Марлоу, радянську техніку використовують на умовно російському боці. Проте командування навчань відмовилося вказати, звідки саме вони позичили танки та в якій кількості.

Також Марлоу розповів, що під час тренувань у залишеному спорядженні встановлюють невеликі "пастки", щоб продемонструвати, де військовим треба бути обережними.