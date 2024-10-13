У Німеччині знешкодили американську бомбу часів Другої світової війни

Про це пише DW з посиланням на мерію Кельна.

Зазначено, що влада підірвала 500-кілограмову бомбу, знешкодивши лише один із двох її підривачів. За словами мерії Кельна, це була найскладніша операція зі знешкодження бомби з 1945 року, адже поблизу місця її розташування були одразу кілька клінік.

Бомбу виявили під час робіт на будівельному майданчику нового медзакладу в Кельні.

"Служба зі знешкодження боєприпасів о 17:57 привела в дію десятикілометрову (дальність ураження – ред.) бомбу часів Другої світової війни", - розповіла влада міста.

Відомо, що для знешкодження бомби евакуювали 3 лікарні, де перебували 650 пацієнтів. Водночас близько 6,4 тис. жителів попросили залишити їхні будинки до оголошення відбою. Під час проведення операції підриву бомби допомогу людям у різних сферах надавали близько 1,3 тис. волонтерів.