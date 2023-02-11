У Великій Британії вибухнула бомба часів Другої світової війни
Поліція повідомила, що на сході Великої Британії вибухнула авіаційна бомба часів Другої світової війни: це сталося під час спроби розмінування
Про це пишуть BBC.
У місті Грейт-Ярмут, що в 200 км від Лондона, відбулася спроба розмінування авіаційної бомби часів Другої світової війни, вагою у чверть тонни.
Фахівці планували знешкодити її, однак стався несподіваний вибух: унаслідок інциденту постраждалих немає. Жителям уже дозволили повернутися додому, а на більшості прилеглих доріг відкрито рух.
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