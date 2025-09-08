У Норвегії стартували парламентські вибори
У неділю, 7 вересня, у Норвегії стартували парламентські вибори, які триватимуть два дні. У боротьбі за владу змагаються лівий блок на чолі з Робітничою партією та правий блок, який очолюють популістська Партія прогресу та Консервативна партія
Про це повідомляють Reuters та Euronews.
Очікується, що щонайменше дев'ять політичних партій отримають місця на парламентських виборах, які завершаться в понеділок увечері, але лише лідери трьох основних партій є кандидатами на посаду прем'єр-міністра.
На чому зосереджувалася передвиборча кампанія?
Ключовими питаннями кампанії були вартість життя, оподаткування та державні послуги, а її результат може вплинути на енергетику та постачання електроенергії до Європи, а також на управління норвезьким суверенним фондом обсягом 2 трильйони доларів.
Геополітика мала велике значення для виборців, і аналітики зазначали, що це може зіграти на користь Робітничої партії та її лідера, прем’єр‑міністра Йонаса Гара Стьоре, який позиціонує себея к надійний керівник.
Зазначається, що лівоцентристський блок на чолі зі Стьоре хоче зберегти податок на багатство для боротьби з нерівністю. Але права опозиція стверджує, що він шкодить підприємцям, і закликає його скасувати.
Про що свідчать останні опитування?
За останніми опитуваннями, Робітнича партія та чотири менші партії, ймовірно, отримають 88 місць у норвезькому парламенті. Це на три більше, ніж мінімально необхідно для забезпечення більшості, і менше, ніж загальна кількість у 100 місць, які ліві отримали у 2021 році.
Партія прогресу та Консервативна партія, разом із двома меншими групами, здобудуть 81 місце. Проте різниця в опитуваннях між лівим і правим блоками залишається в межах статистичної похибки.
Коли оголосять офіційні результати виборів?
Офіційні результати будуть оголошені у вівторок, після чого, як очікується, відбудуться тижні коаліційних переговорів.
- Наприкінці серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про продовження підтримки Україні.
