У Норвегії стартували парламентські вибори

Про це повідомляють Reuters та Euronews.

Очікується, що щонайменше дев'ять політичних партій отримають місця на парламентських виборах, які завершаться в понеділок увечері, але лише лідери трьох основних партій є кандидатами на посаду прем'єр-міністра.

На чому зосереджувалася передвиборча кампанія?

Ключовими питаннями кампанії були вартість життя, оподаткування та державні послуги, а її результат може вплинути на енергетику та постачання електроенергії до Європи, а також на управління норвезьким суверенним фондом обсягом 2 трильйони доларів.

Геополітика мала велике значення для виборців, і аналітики зазначали, що це може зіграти на користь Робітничої партії та її лідера, прем’єр‑міністра Йонаса Гара Стьоре, який позиціонує себея к надійний керівник.

Зазначається, що лівоцентристський блок на чолі зі Стьоре хоче зберегти податок на багатство для боротьби з нерівністю. Але права опозиція стверджує, що він шкодить підприємцям, і закликає його скасувати.

Про що свідчать останні опитування?

За останніми опитуваннями, Робітнича партія та чотири менші партії, ймовірно, отримають 88 місць у норвезькому парламенті. Це на три більше, ніж мінімально необхідно для забезпечення більшості, і менше, ніж загальна кількість у 100 місць, які ліві отримали у 2021 році.

Партія прогресу та Консервативна партія, разом із двома меншими групами, здобудуть 81 місце. Проте різниця в опитуваннях між лівим і правим блоками залишається в межах статистичної похибки.

Коли оголосять офіційні результати виборів?

Офіційні результати будуть оголошені у вівторок, після чого, як очікується, відбудуться тижні коаліційних переговорів.