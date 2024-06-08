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У Парижі троє молдаван розмальовували стіни "французькими солдатами в Україні"

8 червня, 2024 субота
19:38
Світ Провокативне трафаретне графіті "Французький солдат в Україні" (Париж)

У п'ятницю, 7 червня, у Парижі троє молдаван намалювали на стінах зображення трун з написом "французькі солдати в Україні", їх було затримано

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Про це повідомляє BFMTV.

Правоохоронці встановили місцезнаходження трьох громадян Молдови в результаті розслідування, проведеного після виявлення напередодні ввечері малюнків на стінах у 7-му окрузі Парижа, на яких були  зображені труни з написом "Soldats français en Ukraine", що дослівно перекладається як "Французький солдат в Україні".

Під час арешту зловмисники мали при собі латексні рукавички, балончики з фарбою та трафарети, що відповідають написам.

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За інформацією поліції, "підозри пов'язані з можливим новим іноземним втручанням". Аби визначити мотиви зловмисників та з'ясувати, чи пов'язані вони з попередніми випадками іноземного втручання, було розпочато розслідування. 

Наразі їх тримають під вартою в Територіальній тюремній камері.

Зловмисники взяли на себе відповідальність за цю акцію, вказавши на наявність подібних графіті в інших місцях Парижа.

"Ця акція стала відповіддю на невідповідні дії французької влади стосовно наших активістів, які поклали труни біля Ейфелевої вежі", - пояснили вони.

  • Ранком суботи, 1 червня, у Парижі активісти виставили біля підніжжя Ейфелевої вежі п'ять трун, вкритих французькими прапорами, з написом "Французькі солдати з України".

Теги:
Кримінал
Україна
політика
Франція
Війна з Росією
фейк
агенти Кремля
пропаганда
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