У Парижі троє молдаван розмальовували стіни "французькими солдатами в Україні"

Про це повідомляє BFMTV.

Правоохоронці встановили місцезнаходження трьох громадян Молдови в результаті розслідування, проведеного після виявлення напередодні ввечері малюнків на стінах у 7-му окрузі Парижа, на яких були зображені труни з написом "Soldats français en Ukraine", що дослівно перекладається як "Французький солдат в Україні".

Під час арешту зловмисники мали при собі латексні рукавички, балончики з фарбою та трафарети, що відповідають написам.

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За інформацією поліції, "підозри пов'язані з можливим новим іноземним втручанням". Аби визначити мотиви зловмисників та з'ясувати, чи пов'язані вони з попередніми випадками іноземного втручання, було розпочато розслідування.

Наразі їх тримають під вартою в Територіальній тюремній камері.

Зловмисники взяли на себе відповідальність за цю акцію, вказавши на наявність подібних графіті в інших місцях Парижа.

"Ця акція стала відповіддю на невідповідні дії французької влади стосовно наших активістів, які поклали труни біля Ейфелевої вежі", - пояснили вони.