"Французькі солдати з України": у підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами
Ранком суботи, 1 червня, у Парижі активісти виставили біля підніжжя Ейфелевої вежі п'ять трун, вкритих французькими прапорами, з написом "Французькі солдати з України"
Про це повідомляє Le Parisien.
"Близько 9-ї години ранку в суботу, неподалік від Ейфелевої вежі, троє людей поставили 5 трун у натуральну величину на дорогу загального користування, накривши їх французьким прапором і написом "Французькі солдати з України"", - повідомило виданню джерело у правоохоронних органах.
Згідно з результатами перевірки, проведеної центральною лабораторією та кінологічною службою, в трунах знаходилися мішки з гіпсом.
У поліції повідомили, що "водій фургона, яким перевозили труни, був заарештований неподалік завдяки швидкому розгортанню поліції".
Затриманий, яким прибув з Болгарії напередодні ввечері, зазначив, що йому заплатили 40 євро за перевезення вантажу і супровід.
Двом іншим підозрюваним вдалося втекти. Однак правоохоронці вважають, що знайшли їх на автовокзалі Берсі.
"Поліція 12-го округу заарештувала двох чоловіків, які готувалися сісти на автобус до Берліна. За нашою інформацією, троє підозрюваних - болгарин, українець і німець", - йдеться в повідомленні.
Розслідування було доручено паризькій регіональній поліції. Згідно з інформацією паризької прокуратури, троє підозрюваних були взяті під варту в суботу за "навмисне насильство".
- 30 травня повідомлялось, що Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України наступного тижня під час візиту до країни президента Володимира Зеленського.
- Згодом президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче створити коаліцію держав, які були б готові відправити військових інструкторів для навчання солдатів в Україну.
- Також у Франції заявили, що оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.
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