"Французькі солдати з України": у підніжжя Ейфелевої вежі влаштували провокацію з пустими трунами

Про це повідомляє Le Parisien.

"Близько 9-ї години ранку в суботу, неподалік від Ейфелевої вежі, троє людей поставили 5 трун у натуральну величину на дорогу загального користування, накривши їх французьким прапором і написом "Французькі солдати з України"", - повідомило виданню джерело у правоохоронних органах.

Згідно з результатами перевірки, проведеної центральною лабораторією та кінологічною службою, в трунах знаходилися мішки з гіпсом.

У поліції повідомили, що "водій фургона, яким перевозили труни, був заарештований неподалік завдяки швидкому розгортанню поліції".

Затриманий, яким прибув з Болгарії напередодні ввечері, зазначив, що йому заплатили 40 євро за перевезення вантажу і супровід.

Двом іншим підозрюваним вдалося втекти. Однак правоохоронці вважають, що знайшли їх на автовокзалі Берсі.

"Поліція 12-го округу заарештувала двох чоловіків, які готувалися сісти на автобус до Берліна. За нашою інформацією, троє підозрюваних - болгарин, українець і німець", - йдеться в повідомленні.

Розслідування було доручено паризькій регіональній поліції. Згідно з інформацією паризької прокуратури, троє підозрюваних були взяті під варту в суботу за "навмисне насильство".