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Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів в Україну наступного тижня, - Reuters

30 травня, 2024 четвер
15:23
Війна з Росією зеленський макрон

Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України наступного тижня під час візиту до країни президента Володимира Зеленського

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на три дипломатичні джерела.

Зокрема, за словами дипломатів, Франція сподівається сформувати та очолити коаліцію країн, які запропонують Україні таку допомогу у війні. 

Щоправда, деякі партнери з Євросоюзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє дипломатів розповіли, що спочатку Франція відправить обмежену кількість персоналу для оцінки "умов місії", перш ніж відправляти кілька сотень інструкторів.

Також за їхніми словами, основними напрямками навчання буде розмінування, підтримка обладнання в робочому стані та технічна експертиза військових літаків, які надасть Захід. 

Крім того, Париж профінансує, озброїть і навчить українську механізовану бригаду.

"Домовленості на дуже високому рівні, і ми можемо чогось очікувати наступного тижня", - сказало одне із джерел.

  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 6 червня український лідер Володимир Зеленський здійснить візит до його держави з нагоди дня висадки союзних військ у Нормандії та анонсував свою зустріч з українським лідером.

Що відомо про відправку в Україну французьких інструкторів

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

20 травня прем'єрка Естонії підтримала відправку інструкторів НАТО для навчання українських військових.

Теги:
Світ
Україна
Франція
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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