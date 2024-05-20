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Навчання бійців ЗСУ інструкторами НАТО в Україні не призведе до ескалації, - прем'єрка Естонії

20 травня, 2024 понедiлок
09:47
Світ Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени НАТО не повинні побоюватися, що відправка військових інструкторів в Україну для навчання її солдатів може втягнути їх у війну з Росією

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

За її словами, "є країни, які вже тренують солдатів на місцях", і вони роблять це на свій страх і ризик. Вона зазначила, що якби російські війська атакували навчальний персонал, це не призвело б до автоматичного задіяння статті 5 НАТО про взаємну оборону.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... розбомбимо Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав, - пояснила вона. - Якщо ви посилаєте своїх людей на допомогу українцям...ви знаєте, що країна перебуває у стані війни, і ви йдете в зону ризику. Тож ви берете на себе ризик".

Як стверджує Каллас, в Естонії для такого кроку потрібне схвалення парламенту. 

"Це відкрита публічна дискусія, але я думаю, що ми не повинні зараз нічого виключати", - додала вона.

Каллас стверджує, що допомога в підготовці українських військ на власній території, а не деінде в Європі, не призведе до ескалації конфлікту.

"Російська пропаганда говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібне виправдання. Що б ми не робили зі свого боку... Якщо вони захочуть напасти, вони нападуть", - констатувала прем'єрка Естонії.

Що передувало

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

Теги:
Росія
Естонія
ЗСУ
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
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