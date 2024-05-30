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Макрон прагне створити коаліцію держав, які відправили б військових інструкторів в Україну, - Le Monde

30 травня, 2024 четвер
22:10
Світ Саміт ЄС, Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон хоче створити коаліцію держав, які були б готові відправити військових інструкторів для навчання солдатів в Україну. Проте ще немає остаточного рішення

Зміст

Про це повідомляє Le Monde.

"Відправка французьких і європейських інструкторів в Україну може бути питанням тижнів, а то й днів. За нашою інформацією, влада Франції справді прагне створити коаліцію країн, які бажають тренувати українські сили, які є в оточенні російської армії, на місці", - йдеться в матеріалі.

За словами співрозмовників видання, консультації щодо коаліції мають активізуватися найближчими днями. Мета цього - можливе оголошення рішення під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії 6-7 червня.

Видання зазначає, питання створення коаліції держав, охочих відправити в Україну військових інструкторів, Макрон обговорював з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, хоча офіційно цього підтверджено не було.

Що відомо про відправку в Україну французьких інструкторів

26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. До них звернувся президент України Володимир Зеленський.

Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.

29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.

4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього.

5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусія, спровокована словами президента Франції Емманюеля Макрона про розміщення західних військ в Україні, заощадить багато часу Європі на усвідомлення того, що потрібно зробити більше.

Уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки військ в Україну, аби естонські військові взяли на себе тилові роботи на заході України

14 травня стало відомо, що Швеція допускає можливу відправку військ в Україну, якщо ця пропозиція з'явиться на рівні країн-членів НАТО.

20 травня прем'єрка Естонії підтримала відправку інструкторів НАТО для навчання українських військових.

30 травня повідомлялось, що Франція може оголосити про відправку своїх військових інструкторів до України наступного тижня під час візиту до країни президента Володимира Зеленського.

Теги:
Україна
Франція
ЗСУ
Війна з Росією
Емманюель Макрон
допомога Україні
Світ про Україну
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