У партії Шольца пропонують позбавити соцдопомоги українських чоловіків призовного віку
У партії "Християнсько-соціальний союз" (CSU) пропонують позбавити українських чоловіків соціальних виплат, які отримують біженці з України в Німеччині
Про це Bild повідомив експерт із зовнішньої політики від CSU Штефан Маєр.
У партії колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца вважають, що чоловіки призовного віку з України не мають права на виплати: вони повинні працювати або воювати в Україні.
"Потрібно нарешті покласти край отриманню соціальної допомоги (Bürgergeld) чоловіками з України призовного віку. Якщо майже 151 тис. українців віком від 18 до 63 років отримують у нас допомогу, то щось тут не так. Ця категорія осіб не має права на таку соціальну виплату і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні", – сказав Маєр.
Згідно з даними на 14 червня 2025 року, з початку повномасштабної війни до Німеччини прибуло 304 144 українських чоловіків призовного віку. Майже половина з них (49,54%) отримує соціальну допомогу.
Своєю чергою посольство України в Німеччині повідомило журналістам, що значна частина чоловіків у ФРН перебуває там законно і зареєстрована в системі військового обліку.
"Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні законів або ухиленні від мобілізації. Перебування українських чоловіків за кордоном не заборонено", – йдеться у відповіді на запит видання.
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