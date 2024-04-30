У Перу перекинувся автобус: щонайменше 25 загиблих

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що автобус прямував з міста Селендін до Сорочуко, коли він перекинувся і впав зі схилу в річку.

"Інформація ще збирається, тому що аварія сталася вночі на досить нерівній дорозі, ґрунтовій дорозі, де автобус впав у річку", - заявила прокурор регіону Кахамарка Ольга Бобаділла.

Унаслідок аварії 25 людей загинули, ще 13, зокрема водій автобуса, отримали поранення.