У Перу перекинувся автобус: щонайменше 25 загиблих
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в горах Анд на півночі Перу загинули щонайменше 25 людей, ще 13 отримали поранення
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що автобус прямував з міста Селендін до Сорочуко, коли він перекинувся і впав зі схилу в річку.
"Інформація ще збирається, тому що аварія сталася вночі на досить нерівній дорозі, ґрунтовій дорозі, де автобус впав у річку", - заявила прокурор регіону Кахамарка Ольга Бобаділла.
Унаслідок аварії 25 людей загинули, ще 13, зокрема водій автобуса, отримали поранення.
- 28 квітня у мексиканському муніципалітеті Маліналько перекинувся автобус із пасажирами. Унаслідок цього загинули 14 людей, понад 30 постраждали.
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