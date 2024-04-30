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У Перу перекинувся автобус: щонайменше 25 загиблих

30 квітня, 2024 вiвторок
06:26
Світ ДТП

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в горах Анд на півночі Перу загинули щонайменше 25 людей, ще 13 отримали поранення

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що автобус прямував з міста Селендін до Сорочуко, коли він перекинувся і впав зі схилу в річку.

"Інформація ще збирається, тому що аварія сталася вночі на досить нерівній дорозі, ґрунтовій дорозі, де автобус впав у річку", - заявила прокурор регіону Кахамарка Ольга Бобаділла.

Унаслідок аварії 25 людей загинули, ще 13, зокрема водій автобуса, отримали поранення.

  • 28 квітня у мексиканському муніципалітеті Маліналько перекинувся автобус із пасажирами. Унаслідок цього загинули 14 людей, понад 30 постраждали.
Теги:
Новини ДТП
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