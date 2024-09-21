У Південній Африці випало до двох метрів снігу

Про це повідомило France24.

Ключове шосе №3, що з’єднує Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, було одним із найбільш постраждалих, і кілька ділянок були закриті, навіть об’їзні шляхи були непроїзними, повідомили чиновники.

Екстрені служби намагалися дістатися до людей у ​​їхніх транспортних засобах, але досі не було зрозуміло, скільки постраждалих і в якому вони стані, сказали рятувальники.

У деяких районах випало до двох метрів снігу, йдеться в публікації кампанії з безпеки дорожнього руху Arrive Alive на X.

Очікуються ще сильніші снігопади, у країні оголосили друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів.