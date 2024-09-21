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У Південній Африці випало до двох метрів снігу

Ксенія Золотова
21 вересня, 2024 субота
16:45
Світ

У суботу після надзвичайно сильного снігопаду в Південній Африці перекрили дороги. Люди застрягли на дорогах у своїх автомобілях

Зміст

Про це повідомило France24.

Ключове шосе №3, що з’єднує Йоганнесбург і місто Дурбан на східному узбережжі, було одним із найбільш постраждалих, і кілька ділянок були закриті, навіть об’їзні шляхи були непроїзними, повідомили чиновники.

Екстрені служби намагалися дістатися до людей у ​​їхніх транспортних засобах, але досі не було зрозуміло, скільки постраждалих і в якому вони стані, сказали рятувальники.

У деяких районах випало до двох метрів снігу, йдеться в публікації кампанії з безпеки дорожнього руху Arrive Alive на X.

Очікуються ще сильніші снігопади, у країні оголосили друге найвище помаранчеве попередження для декількох регіонів.

  • У суботу та неділю, 21 і 22 вересня, у більшості регіонів України переважатиме суха та тепла погода. Температура повітря коливатиметься від +8 до +27 °C.
Теги:
Відео
Африка
клімат
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