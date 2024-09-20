Від +8 °C до +27 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що температура повітря у нічні години очікується +8...+13 °C, у денні передбачається +24...+27 °C, у навколокарпатських областях +19...+23 °C.

"Вітер буде східного та північно-східного напрямків, помірний чи невеликий. Хіба що завтра на півдні місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду", - йдеться у повідомленні.

Яку погоду очікувати у Києві

У Києві до 27-28 вересня дощі не передбачаються. Вітер також слабкий або помірний, північно-східний. Водночас 25 вересня він перейде на південно-східний та посилиться до 15-18 метрів за секунду.

Температура повітря в суботу та неділю у Києві очікується близько +25 °C.