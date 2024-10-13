У Польщі працюватиме база протиракетного щита, яка, можливо, збиватиме ракети РФ, - Сікорський
У польському селі Редзіково найближчими тижнями запрацює база протиракетного щита, яка, ймовірно, збиватиме російські ракети, що летять на Польщу
Про це розповів міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський, передає PAP.
"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", - сказав він.
За словами Сікорського, він домовився, аби база протиракетного щита "могла збивати також російські ракети, що летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, що летять на Сполучені Штати".
Глава МЗС Польщі підкреслив, що базу незабаром урочисто відкриють.
"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом", - додав міністр.
Видання нагадує, що за результатами Вашингтонського саміту НАТО оголосили про оперативну готовність протиракетної бази в Редзіково. Ця база - частина американського європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), що є внеском Штатів в інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу.
- 11 липня ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нова база протиповітряної оборони США, яка розташована на півночі Польщі та призначена для виявлення і перехоплення атак балістичних ракет, готова до місії.
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