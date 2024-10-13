У Польщі працюватиме база протиракетного щита, яка, можливо, збиватиме ракети РФ, - Сікорський

Про це розповів міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський, передає PAP.

"Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами", - сказав він.

За словами Сікорського, він домовився, аби база протиракетного щита "могла збивати також російські ракети, що летять на Польщу, а не тільки іранські ракети, що летять на Сполучені Штати".

Глава МЗС Польщі підкреслив, що базу незабаром урочисто відкриють.

"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом", - додав міністр.

Видання нагадує, що за результатами Вашингтонського саміту НАТО оголосили про оперативну готовність протиракетної бази в Редзіково. Ця база - частина американського європейського поетапного адаптивного підходу (EPAA), що є внеском Штатів в інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони Північноатлантичного альянсу.