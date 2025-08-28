У Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув

Про це повідомляє Reuters.

У польському місті Радом під час підготовки до авіашоу розбився винищувач F-16, внаслідок чого пілот загинув.

За даними польських ЗМІ, близько 17:30 за київським часом літак впав на злітно-посадкову смугу, пошкодивши її. Авіашоу в Радомі, яке було заплановане на вихідні, скасовано.

Речник уряду Адам Шлапка підтвердив загибель пілота та повідомив, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прямує на місце аварії.