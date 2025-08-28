У Польщі розбився винищувач F-16: пілот загинув
У четвер, 28 серпня, у Польщі під час репетиції авіашоу в місті Радом винищувач F-16 впав на злітно-посадкову смугу, пілот загинув
Про це повідомляє Reuters.
У польському місті Радом під час підготовки до авіашоу розбився винищувач F-16, внаслідок чого пілот загинув.
За даними польських ЗМІ, близько 17:30 за київським часом літак впав на злітно-посадкову смугу, пошкодивши її. Авіашоу в Радомі, яке було заплановане на вихідні, скасовано.
Речник уряду Адам Шлапка підтвердив загибель пілота та повідомив, що міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прямує на місце аварії.
- 7 серпня у Гані розбився військовий гелікоптер, внаслідок чого загинули восьмеро людей, серед яких два міністри – оборони та охорони навколишнього середовища
