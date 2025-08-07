У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри
У Гані розбився військовий гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи загинули восьмеро людей, серед яких два міністри – оборони та охорони навколишнього середовища
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що на борту гелікоптера перебували троє членів екіпажу та п'ятеро пасажирів, зокрема міністр оборони Едвард Омане Боама та міністр охорони навколишнього середовища Ібрагім Муртала Мохаммед. Усі вони загинули.
Попередньо Збройні сили Гани повідомили про втрату зв’язку з гелікоптером Z9, який летів зі столиці Аккри до шахтарського міста Обуасі.
Керівник апарату президента Джуліус Дебра поінформував, що серед пасажирів гелікоптера також були виконувач обов'язків заступника координатора з питань національної безпеки Гани Алхаджі Мохаммед Муніру Лімуна, заступник голови партії "Національний демократичний конгрес" Самуель Сарпонг та колишній кандидат у депутати Самуель Абоаг'є.
Дебра назвав катастрофу «національною трагедією» та оголосив, що в країні будуть приспущені прапори до подальшого повідомлення.
Реакція українського МЗС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття стосовно інциденту у соцмережі X.
"Нехай живе пам'ять про тих самовідданих ганців, які віддали своє життя, служачи нації. У ці хвилини скорботи Україна солідарна з Ганою. Наші серця з родинами загиблих", - зазначив Сибіга.
- У США у вівторок, 5 серпня, розбився медичний транспортний літак, який летів за пацієнтом: унаслідок аварії загинули чотири людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.32 Купівля 41.32Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.57
- Актуальне
- Важливе