У Гані розбився військовий гелікоптер: загинули 8 людей, серед них два міністри

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що на борту гелікоптера перебували троє членів екіпажу та п'ятеро пасажирів, зокрема міністр оборони Едвард Омане Боама та міністр охорони навколишнього середовища Ібрагім Муртала Мохаммед. Усі вони загинули.

Попередньо Збройні сили Гани повідомили про втрату зв’язку з гелікоптером Z9, який летів зі столиці Аккри до шахтарського міста Обуасі.

Керівник апарату президента Джуліус Дебра поінформував, що серед пасажирів гелікоптера також були виконувач обов'язків заступника координатора з питань національної безпеки Гани Алхаджі Мохаммед Муніру Лімуна, заступник голови партії "Національний демократичний конгрес" Самуель Сарпонг та колишній кандидат у депутати Самуель Абоаг'є.

Дебра назвав катастрофу «національною трагедією» та оголосив, що в країні будуть приспущені прапори до подальшого повідомлення.

Реакція українського МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття стосовно інциденту у соцмережі X.

"Нехай живе пам'ять про тих самовідданих ганців, які віддали своє життя, служачи нації. У ці хвилини скорботи Україна солідарна з Ганою. Наші серця з родинами загиблих", - зазначив Сибіга.

We express our deepest condolences to the Government and the people of Ghana on the tragic loss of Defence Minister Dr. Edward Kofi Omane Boamah, Minister for Environment Dr. Ibrahim Murtala Muhammed, and other officials and servicemen in the fatal helicopter crash.



