У Польщі розпочали масштабні навчання за участі 30 тис. військових

Про це інформує RMF 24.

Згідно з повідомленням, у рамках навчань понад 30 тисяч солдатів з Польщі та країн-союзників відпрацьовують маневри на суші, на морі та в повітрі.

"На полігонах в Орзиші (Вармінсько-Мазурське воєводство), Устці (Поморське воєводство) та Новій Дембі (Підкарпатське воєводство) ми перевіримо готовність до оборони", – повідомило генеральне командування ЗС Польщі.

До навчань також залучено 600 одиниць військової техніки всіх видів.

Маневри відбуваються не лише на спеціально відведених полігонах, а й на так званій "придатній місцевості", тобто за межами військових об'єктів.

"Залізний захисник" є навчаннями "федеративного" характеру, що означає комплекс скоординованих, але менших за масштабом тренувань.

У генеральному штабі ЗС Польщі підкреслили, що під час тактичних дій будуть випробовуватися нові зразки озброєння та розвідувального обладнання, а також активно впроваджуватимуться уроки, отримані з бойових дій в Україні.

"Ключове значення матиме інтеграція дій на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, що безпосередньо впливає на зростання потенціалу стримування та оперативних можливостей Північноатлантичного альянсу", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначили, що ці навчання є відповіддю на російсько-білоруські маневри "Запад-2025", заплановані на вересень.