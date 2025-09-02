У Польщі розпочали масштабні навчання за участі 30 тис. військових
У понеділок, 1 вересня, у Польщі розпочалися найбільші військові навчання Збройних сил країни у 2025 році під назвою "Залізний захисник - 25" за участі 30 тис. військовослужбовців
Про це інформує RMF 24.
Згідно з повідомленням, у рамках навчань понад 30 тисяч солдатів з Польщі та країн-союзників відпрацьовують маневри на суші, на морі та в повітрі.
"На полігонах в Орзиші (Вармінсько-Мазурське воєводство), Устці (Поморське воєводство) та Новій Дембі (Підкарпатське воєводство) ми перевіримо готовність до оборони", – повідомило генеральне командування ЗС Польщі.
До навчань також залучено 600 одиниць військової техніки всіх видів.
Маневри відбуваються не лише на спеціально відведених полігонах, а й на так званій "придатній місцевості", тобто за межами військових об'єктів.
"Залізний захисник" є навчаннями "федеративного" характеру, що означає комплекс скоординованих, але менших за масштабом тренувань.
У генеральному штабі ЗС Польщі підкреслили, що під час тактичних дій будуть випробовуватися нові зразки озброєння та розвідувального обладнання, а також активно впроваджуватимуться уроки, отримані з бойових дій в Україні.
"Ключове значення матиме інтеграція дій на суші, в повітрі, на морі та в кіберпросторі, що безпосередньо впливає на зростання потенціалу стримування та оперативних можливостей Північноатлантичного альянсу", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: "Запад-2025": навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО
У виданні зазначили, що ці навчання є відповіддю на російсько-білоруські маневри "Запад-2025", заплановані на вересень.
- У Вітебській області Білорусі 31 серпня стартували навчання держав Організації договору про колективну безпеку – спільно з РФ, Казахстаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Росіяни ділитимуться досвідом війни проти України.
